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Жареные кабачки по-белорусски – просто объедение

жареные кабачки по-белорусски рецепт с фотоКак только начинается кабачковый сезон, многие хозяйки начинают готовить кабачки на все лады: тут и запеканки, оладушки, всевозможные закуски. Предлагаем ещё один отличный рецепт. Здесь вроде бы всё просто: молодые кабачки жарим на сковороде в традиционном кляре – яйце и муке. Но главный смак заключается в специальной заправке-соусе из масла, зелени, чеснока и уксуса, которым смазываются только что обжаренные кабачки. Получается, ну очень вкусно!

Ингредиенты:

  • кабачок молодой – 1-2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 100 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • уксус яблочный – 20 мл
  • укроп, перья зеленого лука – 20 г
  • масло растительное (подсолнечное) – 80 мл + для жарки
  • соль, перец – по вкусу

ингредиенты

Рецепт приготовления кабачков по-белорусски:

Вначале подготовим заправку для кабачков. Нарезаем укроп и перья зеленого лука, отправляем в небольшую миску. Туда же измельчаем чеснок (через пресс или на мелкой терке).

зелень и чеснок

Наливаем уксус и подсолнечное масло, перемешиваем, немного солим и перчим по вкусу. Пока отставляем в сторону.

заправка

Кабачок нарезаем тонкими кружками. Если готовите молодые кабачки, то кожуру можно не срезать. Немного солим.

кабачки

Ставим разогреваться сковороду с небольшим количеством растительного масла, а кабачки перед жаркой обмакиваем во взбитом яйце.

в яйце

А потом в муке.

в муке

Сразу же выкладываем на горячую сковородку и жарим с двух сторон до золотистости.

обжарить

Обжаренные кабачки выкладываем слоями на плоское блюдо. Каждый слой смазываем при помощи кисточки ранее подготовленной заправкой из масла, уксуса, зелени и чеснока.

смазать

Жареные кабачки по-белорусски готовы! Подаем на стол сразу же, горячими.

жареные кабачки по-белорусски рецепт

Приятного аппетита!

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