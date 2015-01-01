Жареные кабачки по-белорусски – просто объедение

Как только начинается кабачковый сезон, многие хозяйки начинают готовить кабачки на все лады: тут и запеканки, оладушки, всевозможные закуски. Предлагаем ещё один отличный рецепт. Здесь вроде бы всё просто: молодые кабачки жарим на сковороде в традиционном кляре – яйце и муке. Но главный смак заключается в специальной заправке-соусе из масла, зелени, чеснока и уксуса, которым смазываются только что обжаренные кабачки. Получается, ну очень вкусно!
Ингредиенты:
Рецепт приготовления кабачков по-белорусски:
Вначале подготовим заправку для кабачков. Нарезаем укроп и перья зеленого лука, отправляем в небольшую миску. Туда же измельчаем чеснок (через пресс или на мелкой терке).
Наливаем уксус и подсолнечное масло, перемешиваем, немного солим и перчим по вкусу. Пока отставляем в сторону.
Кабачок нарезаем тонкими кружками. Если готовите молодые кабачки, то кожуру можно не срезать. Немного солим.
Ставим разогреваться сковороду с небольшим количеством растительного масла, а кабачки перед жаркой обмакиваем во взбитом яйце.
А потом в муке.
Сразу же выкладываем на горячую сковородку и жарим с двух сторон до золотистости.
Обжаренные кабачки выкладываем слоями на плоское блюдо. Каждый слой смазываем при помощи кисточки ранее подготовленной заправкой из масла, уксуса, зелени и чеснока.
Жареные кабачки по-белорусски готовы! Подаем на стол сразу же, горячими.
Приятного аппетита!
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