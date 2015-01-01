Лечо из огурцов на зиму – очень и очень вкусно, закрываю уже 3-й год

Хорошая заготовка на зиму из огурцов. Огурцы можно использовать любые, даже крупные и перезревшие. Из указанного количества продуктов получается примерно 8 баночек по 0,5 л. Конечно, на пробу можете приготовить и меньше. В рецепте используется 1,5 стакана сахара и лечо получается довольно сладким. Если вас это смущает, то можно положить и меньше сахара, ориентируйтесь на свой вкус.

Ингредиенты:

огурцы – 2,5 кг

помидоры – 2 кг

чеснок – 1 головка

уксус столовый 9% – 100 мл

растительное масло – 200 мл

сахар – 1,5 стакана

соль – 2 ст.л.

черный перец – 7-10 горошин

душистый перец – 7-10 горошин

лавровый лист – 5 шт.

Рецепт приготовления лечо из огурцов на зиму:

Помидоры тщательно моем, удаляем плодоножки, нарезаем дольками. Чеснок чистим от шелухи.

Измельчаем помидоры: через мясорубку или в блендере.

Огурцы нарезаем соломкой.

Огурцы добавляем в кастрюлю к помидорам.

Добавляем соль и сахар.

Вливаем растительное масло.

Хорошо перемешиваем.

Ставим лечо на огонь, доводим до кипения, добавляем лавровый лист и перец горошек. Варим около 10 минут, но не более 15. В последнюю очередь вливаем уксус.

После добавления уксуса даем лечо снова закипеть и снимаем с огня.

Раскладываем в предварительно простерилизованные банки. Закрываем крышками. Банки переворачиваем, но не укутываем, чтобы огурцы не получились мягкими. Через 2-3 часа переворачиваем банки в нормальное положение, даем полностью остыть и ставим на хранение в прохладное место. Лечо из огурцов на зиму готово!

Приятного аппетита!



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