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Лечо из огурцов на зиму – очень и очень вкусно, закрываю уже 3-й год

лечо из огурцов на зиму рецепт с фотоХорошая заготовка на зиму из огурцов. Огурцы можно использовать любые, даже крупные и перезревшие. Из указанного количества продуктов получается примерно 8 баночек по 0,5 л. Конечно, на пробу можете приготовить и меньше. В рецепте используется 1,5 стакана сахара и лечо получается довольно сладким. Если вас это смущает, то можно положить и меньше сахара, ориентируйтесь на свой вкус.

Ингредиенты:

  • огурцы – 2,5 кг
  • помидоры – 2 кг
  • чеснок – 1 головка
  • уксус столовый 9% – 100 мл
  • растительное масло – 200 мл
  • сахар – 1,5 стакана
  • соль – 2 ст.л.
  • черный перец – 7-10 горошин
  • душистый перец – 7-10 горошин
  • лавровый лист – 5 шт.

ингредиенты

Рецепт приготовления лечо из огурцов на зиму:

Помидоры тщательно моем, удаляем плодоножки, нарезаем дольками. Чеснок чистим от шелухи.

помидоры

Измельчаем помидоры: через мясорубку или в блендере.

измельчить

Огурцы нарезаем соломкой.

огурцы

Огурцы добавляем в кастрюлю к помидорам.

соединить

Добавляем соль и сахар.

соль и сахар

Вливаем растительное масло.

масло

Хорошо перемешиваем.

перемешать

Ставим лечо на огонь, доводим до кипения, добавляем лавровый лист и перец горошек. Варим около 10 минут, но не более 15. В последнюю очередь вливаем уксус.

уксус

После добавления уксуса даем лечо снова закипеть и снимаем с огня.

лечо

Раскладываем в предварительно простерилизованные банки. Закрываем крышками. Банки переворачиваем, но не укутываем, чтобы огурцы не получились мягкими. Через 2-3 часа переворачиваем банки в нормальное положение, даем полностью остыть и ставим на хранение в прохладное место. Лечо из огурцов на зиму готово!

лечо из огурцов на зиму рецепт

Приятного аппетита!

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