Лечо из огурцов на зиму – очень и очень вкусно, закрываю уже 3-й год

Хорошая заготовка на зиму из огурцов. Огурцы можно использовать любые, даже крупные и перезревшие. Из указанного количества продуктов получается примерно 8 баночек по 0,5 л. Конечно, на пробу можете приготовить и меньше. В рецепте используется 1,5 стакана сахара и лечо получается довольно сладким. Если вас это смущает, то можно положить и меньше сахара, ориентируйтесь на свой вкус.
Ингредиенты:
Рецепт приготовления лечо из огурцов на зиму:
Помидоры тщательно моем, удаляем плодоножки, нарезаем дольками. Чеснок чистим от шелухи.
Измельчаем помидоры: через мясорубку или в блендере.
Огурцы нарезаем соломкой.
Огурцы добавляем в кастрюлю к помидорам.
Добавляем соль и сахар.
Вливаем растительное масло.
Хорошо перемешиваем.
Ставим лечо на огонь, доводим до кипения, добавляем лавровый лист и перец горошек. Варим около 10 минут, но не более 15. В последнюю очередь вливаем уксус.
После добавления уксуса даем лечо снова закипеть и снимаем с огня.
Раскладываем в предварительно простерилизованные банки. Закрываем крышками. Банки переворачиваем, но не укутываем, чтобы огурцы не получились мягкими. Через 2-3 часа переворачиваем банки в нормальное положение, даем полностью остыть и ставим на хранение в прохладное место. Лечо из огурцов на зиму готово!
Приятного аппетита!
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